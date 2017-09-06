صرح العميد المساعد لشؤون الطلبة والخدمات المساندة د.راجح المطيري بأن المعهد يبدأ في استقبال الطلاب الجدد اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر.

وتقام الورش التدريبية لتأهيل الطلاب المستجدين لاجتياز اختبارات القبول يومي السبت والأحد 16 و17 سبتمبر وتبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم الاثنين 18 سبتمبر حتى الأربعاء 20 سبتمبر على أن تعلن نتائج الاختبارات يوم الخميس 21 الجاري.

وقد أكد المطيري أن المعهد يسعى دائما للتطوير المواكب لمستجدات العصر، ما دفع عميد المعهد د.فهد الهاجري إلى تشكيل لجنة لتطوير المقررات الدراسية، وقد انتهت اللجنة من إعداد تصوراتها حول التطوير الذي يبدأ تفعيله اعتبارا من الموسم الجامعي 2018/3019، بالإضافة إلى التطوير الإنشائي الذي بدأ بالفعل منذ ثلاث سنوات ويستكمل خلال هذا العام.

وأضاف قائلا: ان إدارة المعهد استعدت للموسم الدراسي مبكرا حيث يبدأ دوام الهيئة الإدارية يوم الأحد 10 الجاري، بينما يبدأ دوام أعضاء الهيئة التدريسية اليوم التالي «الاثنين»، وذلك استعدادا للدراسة التي تبدأ يوم الأحد 17 الجاري لجميع الفرق عدا الفرقة الأولى التي تبدأ الدراسة بها الأحد 24 الجاري.

يذكر أن المعهد العالي للفنون المسرحية يشمل أربعة أقسام، وهي «التمثيل والإخراج المسرحي»، «الديكور المسرحي»، «النقد والأدب المسرحي»، و«قسم التلفزيون» الذي تم افتتاحه قبل عامين، ولقي إقبالا كبيرا من الطلاب نظرا لحاجة سوق العمل إلى خريجين متخصصين في المجالات التلفزيونية والسينمائية المختلفة من كتابة سيناريو وإخراج تلفزيوني وتصميم تلفزيوني وغيرها.