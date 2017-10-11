«أنا في غاية السعادة لأننا عدنا لنعيش معا من جديد»

نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الأزياء كلوي كارديشيان، وهي تؤكد ان ابتعادها عن صديقها لاعب كرة السلة الأميركي تريستان ثومبسون كان شيئا صعبا ومفيدا، وذلك لأنه أجج مشاعر الاشتياق لديهما، عندما كانت هي في لوس أنجيليس وكان هو في كليفلاند.