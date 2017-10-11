ضمن أنشطة وفعاليات مدينة الألعاب المائية «أكوابارك»، قام المدير العام محمد عبدالرضا خورشيد بتكريم رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية النسيم التعاونية، وقدم لهم دروعا تذكارية من إدارة «الأكوابارك»
وقد تم تسليم الدروع التذكارية لرئيس مجلس ادارة جمعية النسيم يعقوب الظفيري وعضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المشتريات ناصر صباح الشمري. وحضر التكريم محمد العنزي مدير ادارة المبيعات في «الأكوابارك».
وشكر الظفيري خورشيد وإدارة الأكوابارك على هذه المبادرة، مشيدا بالتعاون البناء وبما تقدمه الأكوابارك للأسر الكويتية والمقيمة من ترفيه خلال الصيف، متمنيا لهم دوام التوفيق.