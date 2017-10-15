باهي أبوالعلا

وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة وبحضور جمع كبير من الجماهير، تم الاحتفال الخميس الماضي بإعادة افتتاح مطعم هارديز - أمريكانا فرع جمعية الدعية، وذلك بعد إجراء تجديدات شاملة في المساحة والديكورات الداخلية للفرع، حيث أضفت عليه شكلا جماليا رائعا مواكبا لأحدث صيحات الديكورات، بهدف استقبال عدد كبير من الجمهور وتقديم خدمة مميزة لهم.

وخلال الحفل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية أحمد السودان أن التعاون الذي تم بين شركة أمريكانا للتجهيزات الغذائية وجمعية الدعية التعاونية أثمر عن إزالة جميع العقبات وإعادة افتتاح فرع «هارديز» في الدعية، ويعتبر هذا إنجازا للمساهمين وأهالي المنطقة، كما يمثل انطلاق باكورة أعمال ستتم في منطقة الدعية، حيث ما زالت هناك فترة كبيرة لإعادة تحسين خدمات المنطقة، لافتا الى أن هناك مطعما آخر سيتم افتتاحه قريبا في الدعية خلال العام المقبل ليصبح بذلك عدد المحال الاستثمارية التي تم افتتاحها 15 محلا استثماريا خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جانبه، أوضح مدير التسويق الإقليمي لسلسلة مطاعم هارديز العراق، كردستان والكويت، رفيق العياط أن خطة هارديز تعتمد على الانتشار بشكل كبير في الأماكن التي لا يتواجد هارديز فيها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفرع الجديد في منطقة الدعية يعتبر ذا موقع حيوي في مركز منطقة الدعية تم تزويده بأبرز التجهيزات، وذلك لخدمة الجمهور بأفضل صورة ممكنة، مبينا أن إدارة مطاعم هارديز دائما ما تسعى إلى التطوير والتحديث بكل جديد، خاصة أن هارديز يواجه دائما معادلة مهمة يجب الالتزام بها وهي السرعة مع الجودة وهي تلبية احتياجات العملاء بأسرع وقت وأفضل جودة وتعتبر معادلة صعبة لتحقيقها، إلا أن التدريبات المستمرة للموظفين إضافة الى المعدات التي يستخدمونها تستهدف تنفيذ تلك المعادلة ومن خلالها تم تخفيض response time بنسبة 30% وهي السرعة في الحصول على الطلب.

بدوره، أكد مدير تشغيل مطاعم هارديز عبدالعظيم مصطفى أن هناك تطورا كبيرا في نظام الإنتاج والتشغيل، كما ان زيادة المساحة أدت الى استقبال العائلات بشكل أكبر، إضافة الى تخصيص أماكن محددة لأعياد الميلاد في الصالة العلوية في جو أسري عائلي وفريد.

مضيفا أن الفرع الجديد في الدعية تم افتتاحه عقب عملية تطوير ناجحة شملت الشكل الخارجي والتصميم الداخلي للمطعم بمساحة طابقين، وخدمة السيارات على أعلى مستوى، حرصا من إدارة الشركة على تلبية متطلبات واحتياجات مختلف الشرائح من العملاء، فقد تم تجهيز المطعم بأحدث المواصفات العالمية لتقديم خدمات مميزة للعملاء، مذكرا بأن جميع مطاعم «هارديز» تستخدم في إعداد وجباتها المختلفة لحوما كويتية وسعودية تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية.