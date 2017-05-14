أعلن رئيس جمعية أبو حليفة التعاونية خالد العمير أن أعضاء مجلس الادارة قرروا التبرع بمبلغ 10 آلاف دينار الى حملة بيت الزكاة للافراج عن السجناء الكويتيين «خلهم يرمضون ويانا» وذلك مساهمة منها في دورها الريادي تجاة المجتمع.

وكشف العمير أن الجمعية ستقوم بتوزيع السلة الرمضانية الى المساهمين والتي تغطي جميع الأصناف المطلوبة اضافة الى المهرجان الرمضاني الضخم والذي يشمل جميع الأصناف المطلوبة في شهر رمضان الكريم لافتا الى أن مهرجان تحطيم الأسعار سيكون بأسعار مميزة ومنخفضة جدا، كما ستنظم مهرجانين الاول للمساهمين وسيضم أكثر من 30 صنفا من المواد الاساسية والاستهلاكية وبأسعار تنافسية وسيكون لمدة خمسة أيام من 15 الى 20 مايو والثاني سيكون للعموم ويشمل اكثر من 100 صنف، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة حريص على الوقوف إلى جانب ذوي الدخل المحدود وتوفير السلع بجودة عالية وسعر مميز.

وأكد ان الجمعية وكعادتها السنوية تعمل على اقامة مثل هذة المهرجانات الرمضانية مساهمة منها في تقديم أفضل جودة للأصناف لمساهمي الجمعية وتوفير كل ما يحتاجونه.