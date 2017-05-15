محمد راتب

أعلن رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية السرة التعاونية عبد المحسن حاجي عن تنظيم معرض لأصحاب المشاريع المنزلية داخل السوق المركزي الجديد للمساهمين فقط، مبينا ان التسجيل انطلق امس في قسم العلاقات العامة خلال اوقات الدوام الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومن الرابعة عصرا حتى السابعة مساء، على ان يكون من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا يوم الخميس فقط.

وأشار في تصريح له إلى ان باب التسجيل سيغلق 21 الجاري، ويتم بالبطاقة المدنية الأصلية ويحق لكل بطاقة عائلة حق الاشتراك مرة واحدة، موضحا ان المعرض سيبدأ خلال شهر رمضان المبارك من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء، وسيتم تقاضي 10 دنانير فقط مقابل حجز كل طاولة.