محمد راتب

أعلن رئيس جمعية العدان والقصور التعاونية الجديد فيصل جعيلان بن درع العازمي عن أنه يتم العمل للمحافظة على حقوق المساهمين باستخدام بطاقة المساهم في ضرب رقم المساهم (رقم الصندوق) وعدم حصرها بالمهرجانات فقط، وضبط الأسعار من خلال استخدام الباركود لجميع الأصناف وإلغاء كلمة أصناف عامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة على مختلف المستويات.

وأبدى في تصريح له تفاؤله بالتشكيل الجديد، واصفا إياه بالمتعاون والقادر على أحداث تغييرات نوعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مهرجان أسبوعي بصفة مستمرة للمواد الغذائية إلى جانب الخضار بأسعار مخفضة ومناسبة وبجودة ممتازة.

وأشار إلى أن مسيرة التطوير انطلقت، وجار العمل على تحديث بعض الأفرع بعد حصولنا على الموافقة من الوزارة، والتحضير لمهرجان رمضاني بأسعار ستفاجئ المساهمين.

وزاد العازمي بأنه تمت زيادة ساعات عمل المكتبة والغاز والتموين بناء على رغبة المساهمين، كما جرى تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 2015/2016، ونحن بصدد التجهيز للأنشطة الصيفية والدورة الرمضانية والدوري الثقافي والتذاكر الترفيهية، وجار العمل على تحديث الممشى وتطويره.