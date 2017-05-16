محمد راتب

عقدت الجمعية العمومية لجمعية سلوى التعاونية اجتماعها الخميس الماضي في مدرسة فيلكا الابتدائية بنات، جرى خلاله التصديق على التقريرين المالي والإداري وتشكيل مجلس الإدارة برئاسة ناصر حمد الشبو واختيار ثامر مرزوق السحيب نائبا للرئيس، وثامر عايد الغريب امينا للصندوق، وثامر يوسف الحماد امينا للسر.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة ناصر الشبو: إن التشكيلة الجديدة ستعمل على وضع خطة تسويقية وإنشائية رائدة وخدمية مميزة للمرحلة المقبلة وستحرص على إطلاق المهرجانات التسويقية لتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنه جرى الخميس الماضي إطلاق مهرجان خاص بالمساهمين الكرام على تشكيلة واسعة من السلع الأساسية والاستهلاكية.



وفيما يتعلق بتحضيرات مجلس الإدارة لشهر رمضان المبارك ذكر أننا سنعمل على تنظيم مهرجان رمضاني ضخم 20 مايو الجاري ويستمر حتى 31 منه وسيشتمل على تخفيضات تتراوح ما بين 50 و70%، وستكون المنتجات ذات جودة عالية ومن السلع الأكثر طلبا وإقبالا من قبل المستهلكين.

وأوضح أن الاستعدادات جارية لفتح الباب أمام الراغبين في المشاركة بالمسابقة الثقافية ودورة كرة القدم الرمضانية التي ستتم على الملاعب الخاصة التي تقوم جمعية سلوى بإدارتها خلال شهر رمضان إضافة إلى الاستعداد لموسم الصيف بجملة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والدينية.