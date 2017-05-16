محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية اشبيلية التعاونية بسام فهاد المطيري عن توفير سلة رمضانية للمساهمين فقط تحتوي على معظم ما يحتاجه المساهم من الأصناف الرمضانية بسعر خمسة فلوس، وسيتم صرف سلة واحدة لكل عائلة من عائلات المساهمين، مشيرا إلى أن الجمعية ستطلق مهرجانا رمضانيا على أكثر من 300 صنف تم اختيارها بعناية وبأسعار تنافسية بالتعاون مع الشركات.

وأضاف أن هناك مهرجانا أسبوعيا للخضار والفواكه وآخر لعرض اليوم الواحد ومهرجانا تسويقيا في كل شهر، متوجها بالشكر للشركات المتعاونة في جميع التخفيضات، ومشيرا إلى أن الجمعية ستقوم بإذن الله هذا العام بتوزيع 10% عائدا على مشتريات المساهمين كما تم في السنوات السابقة، متوجها بالشكر للأعضاء والعاملين في الجمعية على ما بذلوه من جهود في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.