محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية السالمية التعاونية التي أجريت مساء أول من أمس في مدرسة أنجفة الابتدائية بنات عن فوز أربعة مرشحين من أصل ١٠ بمقاعد جديدة في مجلس إدارة الجمعية.

واحتل نواف سالم عبدالعزيز الخلف المركز الأول حاصدا ٢٣٦ صوتا تلاه د.سعد مبارك ناصر الشبو في المركز الثاني ومعه ١٥٥ صوتا، وجاء سالم عبد علي حسين الجدي ثالثا بواقع ١٣٢ صوتا، ونبيل صالح عبدالله أحمد العوضي في المركز الرابع حاصدا ١٣٠ صوتا.

وعن بقية المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، فقد جاء عبدالعزيز عبدالله فهد تقي في المركز الخامس بعدد ١٢٠ صوتا، وحمد علي سعد المسعود سادسا بواقع ١١٩ صوتا، ومحمد حمد ياقوت فرحان سابعا بواقع ١٠٦ أصوات، وحامد جمال حامد عبدالله عبدالإله القناعي في المركز الثامن بعدد ٦٨ صوتا، ليأتي أحمد عبدالرزاق إسماعيل إدريس في المركز التاسع بواقع ٦٢ صوتا، وأخيرا لولوه حسن خليفة الشطي في المركز العاشر بعدد ٣٠ صوتا.

وبهذه المناسبة، توجه الفائزون الأربعة بالشكر لأبناء منطقة السالمية على الثقة الممنوحة لهم وعلى الدعم والمساندة من الأهالي في العملية الانتخابية التي تمت ضمن أجواء تنافسية هادئة أشرف عليها مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأفراد الأمن التابعين لمخفر السالمية.