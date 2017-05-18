محمد راتب

اعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية سعد العبدالله التعاونية مساعد العنزي عن مهرجان شهر رمضان المبارك اليوم الخميس بتخفيضات كبيرة تصل الى 70% في كل الأسواق المركزية بحيث تم توفير السلع بأسعار تنافسية واقل من الأسواق الموازية.



واشار العنزي الى ان المهرجان يشمل اكثر من 300 صنف مخفض بالاضافة الى تنوع الأصناف والسلع التي يدعمها المهرجان حيث تم توفير كل الاحتياجات الرمضانية من السلع والمنتجات المختلفة.



وقال ان البضاعة متوافرة لجميع المساهمين في كل الأسواق المركزية طوال فترة المهرجان والذي يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، بحيث حرصنا على ان تلامس السلع احتياجات المساهمين في هذا الشهر الفضيل.



ولفت العنزي الى انه تم اختيار السلع بأدق التفاصيل وخاصة التي يكون عليها اقبال من قبل المساهمين، مضيفا ان جميع الأصناف متوافرة حتى نهاية العرض وبكميات وافرة ونستعد حاليا لتنظيم مهرجانات شاملة للمساهمين، مؤكدا أننا في مجلس الادارة حرصنا على التفاوض مع الشركات بالشكل اللازم لتخفيض أسعار السلع على المساهمين خاصة في هذا الشهر الفضيل بالاضافة الى تجهيز الاماكن لوضع الأصناف الرمضانية عليها بالأسواق المركزية.



واوضح ان الجمعية وكل العاملين بها على استعداد كامل لخدمة رواد الأسواق المركزية، كما تم تهيئة المخازن لتستوعب كل الكميات من الأصناف الرمضانية المختلفة، مشيرا إلى انه ستكون هناك متابعة مستمرة لكل الاحتياجات والسلع التي يتم شراؤها بحيث تتم زيادة الأصناف والحرص على توفير السلع بشكل مستمر، موضحا انه تم عمل مجلة خاصة بالمهرجان تشمل جميع الأصناف ليتم التسهيل على رواد السوق في عملية اختيار السلع ومعرفة أسعارها.