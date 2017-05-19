محمد راتب
افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية يعقوب يوسف الظفيري مهرجان رمضان المبارك في جمعية النسيم التعاونية والذي يستمر حتى 31 الجاري في أسواق الجمعية الخمسة بمشاركة كبرى الشركات الموردة.
حضر الافتتاح أمين السر خالد خليف العنزي ورئيس لجنة المشتريات ناصر صباح الشمري ورئيس اللجنة الاجتماعية إبراهيم فالح العويهان ومدير عام الجمعية فلاح الرجعان ونائب المدير العام فاضل شطي الذايدي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة يعقوب الظفيري في تصريح صحافي أن المهرجان يشمل جميع السلع الضرورية الاستهلاكية للبيت الكويتي وخاصة خلال أيام شهر رمضان الفضيل وتم التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في المواد الغذائية وخاصة الرمضانية منها للحصول على أعلى الخصومات كإهداء بسيط يقدمه مجلس الإدارة لجموع المساهمين وأهالي محافظة الجهراء حيث تجاوزت بعض السلع في الخصم أكثر من 50%.