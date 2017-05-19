التركيز على 197 سلعة رمضانية الأكثر طلباً من المستهلكين منذ 15 مارس الماضي والاستمرار في رصدها

القديري: المهرجان مستمر حتى 10 يونيو ويشتمل على 750 صنفاً بخصومات تصل إلى 50% بمشاركة 70 شركة



محمد راتب

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التجارة والصناعة التجارية عيد الرشيدي ان إدارة حماية المستهلك قامت ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بترخيص أكثر من 70 منفذا للبيع بالتنسيق مع الشركات والتجار، ووصل عدد السلع فيها إلى 6266 سلعة، مشيرا إلى أن العروض والتخفيضات التي تطلقها الجمعيات التعاونية تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتخفيض الأسعار في الوقت ذاته.

جاء ذلك خلال حضوره بالنيابة عن وزير التجارة والصناعة افتتاح المهرجان الرمضاني التسويقي في جمعية مشرف التعاونية بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن القديري ورئيس لجنة المشتريات علي فهد الفهد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة عيسى القلاف وناصر معرفي ووائل المسعود وعبدالمحسن الصراف.

وشدد الرشيدي على ان الوزارة تقوم بواجبها على اكمل وجه في دعم المستهلكين والرقابة التامة على السلع ومنع رفع سعر أي منها، مضيفا انه على الرغم من ترخيص 70 منفذا للبيع لم نغفل الجانب الرقابي من قبل المفتشين في وزارة التجارة وخصوصا مراقبة المواد ونوعيتها والتلاعب بالتواريخ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الكويتية، وتوافرها في المهرجانات والأسواق.

وشدد الرشيدي على ضرورة تعاون المستهلك مع الوزارة في جهودها الرقابية في حال وجود شكوى او استفسار والتواصل على الخط الساخن 135 وطوارئ التجارة التي تكون على أهبة الاستعداد لخدمة المستهلك خلال العطل والعطل الرسمية والدوام الرسمي وعلى مدار 24 ساعة، مشيرا إلى ان لدى الوزارة 21 مركزا منتشرا في مختلف مناطق الكويت وهي تعمل بدوامين صباحي ومسائي.

وبسؤال «الأنباء» حول الرسالة التي يوجهها الوكيل للمستهلكين بخصوص السلع والأنواع والحالات التي بالإمكان الاستفسار او الشكوى بخصوصها، رد الرشيدي بأننا مراكزنا والطوارئ تستقبل جميع الشكاوى الخاصة باختلاف السعر او الغش التجاري وغيرها من الشكاوى المتعلقة بالسلع والمنتجات بالإضافة إلى أي مادة غذائية أو غير غذائية في اللحوم أو غيرها.

وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الوزارة لضبط الأسعار أفاد بأننا ومنذ 15 مارس الماضي تم التركيز على 197 سلعة أساسية في شهر رمضان المبارك ومراقبتها من حيث الجودة والأسعار، ويقوم مفتشونا برصدها دائما لكونه الاستهلاك عليها اكثر، وهي تحت المجهر ونراقبها بشكل مكثف إلى جانب جميع السلع.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري إن مهرجان السلع الرمضانية في مشرف انطلق الأربعاء ويستمر حتى 10 المقبل، ويشتمل على 750 صنفا وخصومات تصل إلى 50% بمشاركة أكثر من 70 شركة، بالإضافة إلى خصومات مدعومة من قبل جمعية مشرف.

وتابع ان جمعية مشرف تطلق 5 مهرجانات تسويقية خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى السلة الرمضانية التي تتم بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبتخصيص مالي من قبلها وليس كما تفعل بعض الجمعيات التعاونية الأخرى، وهي تتضمن 40 صنفا وقيمتها 51 دينارا يتم بيعها بدينار واحد فقط، وهي تمثل أكثر من نصف احتياجات المساهمين في شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى ان هناك أيضا مهرجان خاص بالمساهمين يشتمل على 30 سلعة تخص الشهر الكريم، والكميات متوافرة للجميع ومستمرة وتغطي المساهمين 17 ألف مساهم و6 آلاف بطاقة عائلة، مبينا انه تم ربط نظام البطاقة العائلية بالبطاقة المدنية فبإمكان أي فرد استخدامه والأسماء الواضحة.

وبين ان المهرجان التسويقي الرمضاني متنوع ويشتمل على أصناف أساسية واستهلاكية ورمضانية ومياه وخضار وفواكه وحتى أصناف الريجيم والدايت.

وبخصوص البرنامج الاجتماعي قال إن لدينا برنامجا ولكنه ليس كالسنوات السابقة، وذلك بسبب قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي منعت الكثير من الأنشطة، ولذلك نقوم بالحصول على عروض من الشركات والشاليهات، ولكن هناك فرقا في الخصومات عن السنوات السابقة.

ومن جهته، قال رئيس لجنة المشتريات في جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد: لقد استقبلنا شهر رمضان المبارك بإطلاق 5 مهرجانات تشمل مهرجان السلع الرمضانية لعموم المستهلكين ومهرجانا خاصا بالسلة الرمضانية التي تباع بدينار واحد فقط ومهرجانا لأصناف المساهمين حيث اخترنا الأصناف الأساسية بخصم 70%، وهناك ايضا مهرجان لوازم العائلة يصل إلى أكثر من 300 صنف بخصومات تبلغ 60% وهو بالتوازي مع مهرجان السلع الرمضانية حيث يستمر حتى 10 المقبل، وهناك مهرجان العطور والتجميل 22 الجاري ويشتمل على أكثر من 800 صنف خاص بالعطور والتجميل.

وتابع بأن هناك تعاونا دائما مع الشركات على مدار العام وفي شهر رمضان المبارك، هناك تخفيضات استثنائية ونسب خصومات كبيرة على المنتجات دعما للمتسوقين في جمعية مشرف التعاونية، داعيا المساهمين والمستهلكين إلى الاستفادة من الخصومات والعروض التي تقدمها جمعية مشرف على مدار العام.