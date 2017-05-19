المطيري: الخصومات تصل إلى ٧٠% وتشمل نحو ٥٠٠ سلعة

محمد راتب

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية القيروان م.ناصر شليويح المطيري ان الجمعية قدمت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الانجازات والأنشطة التي تجعلها المميزة على مستوى جمعيات الكويت من هذه الناحية، لافتا الى أن البرامج الصيفية التي أطلقها مجلس الادارة هذه السنة مصاحبة القرية التراثية لاقت استحسانا كبيرا من قبل أهالي المنطقة والمساهمين وأبنائهم، لاسيما المشاركين منهم في هذه الأنشطة.

وقال المطيري: لا شك ان الجمعية تستعد استعدادات كاملة بمناسبة قدوم شهر رمضان شهر الخيرات من خلال الاعلان عن إطلاق مهرجان السلع الرمضانية والذي سيكون مختلفا عن السنوات الماضية من حيث الكمية والسعر، كما لا ننسي الانشطة الاجتماعية التي تقام في الشهر الكريم ومنها دوري كرة القدم والقرقيعان لأبناء المنطقة والمسابقة الثقافية الثانية التي تطلقها الجمعية والتي لاقت استحسان المشاركين من أبناء المنطقة.

واستطرد المطيري في عرض البرامج والأنشطة الصيفية لعام 2017، فقال: قمنا بمهرجانات تسويقية خلال الأشهر الأخيرة، وقمنا من خلالها بتخفيض الأسعار على المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية، وهانحن نستعد لمهرجانات التسويقية عدة للجمعية وأهمها المهرجان رمضاني، والخصومات تصل الى 70% وتشمل نحو 500 سلعة ومنتج تحتاجها ربة الأسرة، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يبدأ 21 مايو ويستمر حتى يوم 27 وستكون الكميات متوافرة حتى نهاية المهرجان.

وأضاف المطيري: لقد قمنا ببعض التعديلات والتوسيعات شملت ركن الأواني المنزلية، والعروض وقمنا بعرض أجود الأصناف والمنتجات من تلك الأواني في جناح خاص داخل السوق.

نشاط في كل أسبوع

وقال المطيري ان أنشطة الجمعية لم تتوقف ولم تهدأ حركتها، وقد تميزنا في جمعية القيروان، حيث كان لدينا كل أسبوع نشاط سواء كان ترفيهيا أو عبارة عن ندوات أو برامج للأطفال أو مشاركة مع المدارس، مشيرا الى إسهامات الجمعية في مرافق المنطقة لنا فيها بصمة واضحة.

وأوضح المطيري ان الجمعية نظمت حفل الفائقين وتكريم أبناء المساهمين وتكريم المديرين والمديرين المساعدين والمعلمين المتميزين، كما قامت بتقديم تذاكر المرافق السياحية والترفيهية بأرخص الاسعار للمساهمين.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان م.ناصر شليويح المطيري ان الجمعية تعمل على تجهيز السلة الرمضانية التي ستوزع على أسر المنطقة، والتي شملت الأصناف التي تحتاجها الأسر في شهر رمضان المبارك، مؤكدا ان هذه الخطة لاقت استحسانا وإشادة من أهالي المنطقة.