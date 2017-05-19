محمد راتب

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية الفنطاس التعاونية سعود الحرفان انطلاق مهرجان السلع الرمضانية في السوق المركزي اعتبارا من بعد غدا الأحد، بنسبة خصم تصل إلى 70% على 248 صنفا وسلعة أساسية واستهلاكية ورمضانية، مشيرا إلى ان المهرجان يكتسب أهمية كبرى قبيل حلول شهر رمضان المبارك ويمهد الطريق للحصول على المنتجات والسلع بأقل الأسعار.



وبيّن في تصريح له انه تم التواصل مع كبرى الشركات الموردة للسلع وجرى اختيار أكثر المنتجات طلبا من قبل المساهمين والمستهـــلكين عــموما لتنظيم المهرجان بالشكل الأفضل وتوفير الأصناف للعموم، موضحا ان جمعية الفنطاس التعاونية حرصت على توفير أجود الأصناف وتوفيرها في السوق المركزي لضمان تقديم الخدمات الراقية على الدوام.



وفي إطار آخر، ذكر الحرفان انه بدأ توزيع السلة الرمضانية على المساهمين بسعر رمزي للغاية 100 فلس فقط مع العلم أن السعر الحقيقي هو 18 دينارا، وذلك ابتداء من 14 الجاري وهي متوافرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وقد شملت الأعمار فوق 21 سنة، وسيستفيد منها 2700 مساهم. واختتم بأننا مستمرون في تنظيم المهرجانات التسويقية والعروض ودعمها وتحقيق تطلعات مساهمينا ورواد جمعيتنا وتطوير المركز المالي وتحسينه، مبينا ان الأيام المقبلة تحمل معها العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستنال استحسان ورضا الجميع.