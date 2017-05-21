المسيلم: تخصيص أرض لإنشاء فرع جديد للتموين في قطعة 6 بمساحة 600م

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية م.محمد لافي المطيري انه سيتم تنظيم أكبر مهرجان رمضاني في الجمعية يضم أكثر من ٢٥٠ سلعة وبتخفيضات تصل إلى ٧٠%، معلنا الموافقة على تفعيل خدمة توصيل الطلبات لمساهمي جمعية العارضية وتفعيل خدمة تحديث البيانات عبر الواتساب، حيث بات بالإمكان التعامل مع قسم المساهمين بإرسال صورة البطاقة المدنية للتحديث، مشيرا إلى أنه جار التجهيز للدورة الرمضانية لكرة القدم ومسابقة لحفظ القرآن الكريم، في حين أن الجمعية تعمل بشكل دؤوب لتحسين واقعها الخدمي والمالي على الرغم من الخسائر التي تحملتها الجمعية خلال الفترة السابقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مبنى مجلس الإدارة بحضور نائب الرئيس خلف حمود المطيري، وأمين الصندوق محمد فالح المسيلم، وأمين السر مبارك فهد بن غاطي، ورئيس لجنة المشتريات مشاري علي الفضلي.

وتابع: انه بعد أن تم تشكيل مجلس إدارة الجمعية تاريخ 2/3/2017 م إثر منافسة قوية في الانتخابات، باشرنا مهامنا وأعمالنا من بداية اليوم الأول لتسلمنا الجمعية، وذلك بعد مضي سبعة أشهر من الميزانية والتي يبلغ مخصص بند الخدمة الاجتماعية والمهرجانات «صفر دينار» إلا أننا نعمل ونسعى لتطوير وتقدم الجمعية إلى أفضل وضع وبأقل وقت ممكن.

وأضاف أنه تم تسلم الجمعية في وضع مالي مزر للغاية، حيث لم يجر توزيع أرباح خلال السنوات الخمس، والقانون يلزم بتخصيص جانب من الأرباح لصالح المهرجانات، والمعونة الاجتماعية، وبما أن الواقع المالي تسوده الخسائر فإن المخصصات صفر دينار، ولذلك فإن لدى مجلس الإدارة توجها لإصلاح الخلل والعمل على انتشال الجمعية من الوضع الذي تعاني منه.

وفيما يتعلق بالمهرجان الرمضاني، أفاد بقرب موعد إطلاقه والذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام، حيث سيشتمل على سلع وأصناف مميزة بخصومات تصل إلى أكثر من ٧٠%، لافتا إلى أن شهر رمضان المبارك سيكون مختلفا عن السنوات السابقة ولن تؤثر الخسائر الجسيمة في الجانب التسويقي أو الاجتماعي، حيث سنكون على موعد مع دورة رمضانية لكرة القدم في مركز شباب العارضية مع توزيع الجوائز على الفائزين بالمركزين الأول والثاني والدروع، إلى جانب التوجه إلى المساجد لشحذ الهمم للمشاركة في دورة لتحفيظ القرآن الكريم سنقوم في ختامها بتوزيع الجوائز على الفائزين أيضا.

من جانبه، استعرض أمين الصندوق محمد فالح المسيلم إنجازات مجلس الإدارة الحالي منذ توليه مهامه خلال الشهرين الماضيين، فذكر أنه جرى بداية تحديث بيانات المساهمين إلكترونيا عبر الواتساب، ونحن الجمعية الأولى على مستوى الكويت التي تقوم بتطبيق التحديث من خلال إرسال صورة البطاقة المدنية عن طريق الواتساب لتخفيف العناء عن المساهمين في الحضور للجمعية لتحديث البيانات.

إنشائيا، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة خلف حمود المطيري انه جرى تخصيص أرض لإنشاء فرع جديد للتموين في قطعة 6، وذلك بعد أخذ الموافقة من المجلس البلدي ووزارة الشؤون، ليصبح بمساحة أكبر، موضحا ان المساحة الحالية لا تتجاوز 87م2، في حين ستصبح المساحة 600م2، إلى جانب عمل استراحات لكبار السن والنساء، ما سيعمل على تقديم خدمات أوسع.

وأضاف ان من إنجازاتنا ايضا تغيير السلم الكهربائي في السوق المركزي رقم ١، لكثرة أعطال القديم، وتم أخذ الموافقة من الشؤون وطرح المناقصة بشكل رسمي، وسيجري خلال أسبوعين اختيار الشركة، إضافة إلى أنه بدأ العمل على تغيير التكييف المركزي في الأسواق المركزية بشكل رسمي بعد القيام بمناقصة رسمية رست على شركة الغانم.

وتسويقيا، ذكر رئيس لجنة المشتريات مشاري علي الفضلي أنه إلى جانب المهرجان الرمضاني المزمع إطلاقه قريبا، فقد قمنا بعمل مهرجان شهري بالتزامن مع نزول الرواتب على أكثر من ١٥٠ سلعة وصنفا، وسيستمر بشكل دوري كل شهر لتخفيف الأعباء عن المساهمين والمستهلكين عموما، كما قدمنا باقة خصم خاصة لمساهمي العارضية من «دايت سليم» للحمية الغذائية وتعزيز النمط الغذائي السليم.

واستطرد بأنه جرى إلى جانب كل ذلك توقيع عقد لتوصيل الطلبات مع شركة أنستا سلة من خلال تحميل تطبيق على الهاتف والطلب منه إلكترونيا وتوصيل الطلب، وتخيير المساهم بين الدفع كاش أو عبر البطاقات البنكية، مع إمكانية وضع رقم المساهم على الفاتورة والاستفادة من العائد على المشتريات.



اجتماعيا، بين أمين السر مبارك فهد بن غاطي أنه سيتم تنظيم رحلة للشاليهات خلال الشهر الجاري بالاتفاق مع منتزه خليفة السياحي لمساهمي الجمعية بأقل الأسعار، وستنطلق الرحلة الخميس المقبل على أن يجري تنظيم حفل مسائي يوم الجمعة للمشاركين في الرحلة يشتمل على مسابقات ويجري خلاله توزيع الهدايا، مبينا أن الرحلة ستكون تحت إشراف وفد إداري لتقديم أرقى الخدمات.