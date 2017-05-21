صرح رئيس مجلس ادارة جمعية ضاحية جابر العلي التعاونية مبارك الصقلاوي عن بداية توزيع السلة الرمضانية بقيمة خمسة فلوس اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل في صالة مركز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون بضاحية جابر العلي من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء.

وأعلن عن انطلاق مهرجان شهر الخير اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ السبت المقبل وسيشمل المهرجان أكثر من ٢٠٠ سلعة وبتخفيضات تصل الى أكثر من ٧٠%‏ في بعض السلع.

وصرح بأن مهرجان السلع الرمضانية يأتي من صميم اهتمام مجلس الادارة من تقديم الخدمات المميزة لاهالي المنطقة والسلع الجيدة والاسعار التنافسية المخفضة التي يحرص عليها المجلس سنويا بل ان المجلس يحرص على تقديم مهرجان تسويقي شهري تتنوع فيه السلع التي يحتاجها المواطن ويتم تخفيض الأسعار الى أكثر من ٥٠%‏ في غالبية السلع.