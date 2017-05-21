محمد راتب

اعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية حطين التعاونية عبدالرحمن بوطالب انطلاق المهرجان الرمضاني اليوم الأحد بسلع متنوعة تزيد على اكثر من 200 منتج من الأصناف المختارة بعناية حسب إقبال المستهلكين.



وتابع في تصريح بان السوق المركزي سيفتح أبوابه لاستقبال رواد المهرجان لمدة 5 أيام مع توفير الكميات خلال فترة المهرجان، مبينا ان نسبة التخفيضات تتراوح ما بين 50 إلى 70%، وذلك بعد مفاوضات حثيثة مع الشركات الموردة التي وفرت أصنافها بكميات كبيرة لخدمة المساهمين والمستهلكين وتأمين احتياجاتهم بأقل الأسعار.



وفيما يتعلق بالسلة الرمضانية، أوضح انه سيجري توفيرها بمبلغ زهيد هو 250 فلسا فقط لكل رب أسرة مساهم يحصل عليها بموجب بطاقة العائلة، وسيجري التوزيع في المول التجاري بجانب قسم العلاقات العامة.

وذكر بوطالب: أننا قمنا بالاستعدادات اللازمة لاستيفاء جميع بطاقات العائلة، موضحا ان السلة تشتمل على 31 صنفا، وقيمتها الأساسية 33 دينارا، داعيا لتسلمها ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.