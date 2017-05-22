محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية وائل القطامي عن انطلاق مهرجان السلع الرمضانية خلال الفترة من 23 الى 30 مايو الجاري بالسوق المركزي وبتخفيضات تصل الى 65% في بعض السلع من خلال توفير بعض الأصناف من السلع الرمضانية بالإضافة إلى قيام الجمعية بإقامة مهرجان الاواني المنزلية بتخفيضات تصل الى 20%.

وأشار القطامي في تصريح له الى انه تم توفير بروشور للاصناف الرمضانية وتوزيعه على المساهمين والتواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لتعريفهم بالاصناف المدعومة من قبل الجمعية ونسبة الخصم وموعد المهرجان ومدته، مشيرا الى اهم السلع التي يشملها العرض الارز والزيوت والفيمتو والتانج والجلي وماء الورد والبهارات والسكر والمعكرونة والهريس والجريش والدجاج المجمد ومياه الشرب وقمر الدين والمنظفات وغيرها من السلع التي تهم المساهمين واهالي المنطقة وعموم المستهلكين فضلا عن تجهيز الجمعية للسلة الرمضانية وبيعها بسعر رمزي.

وأشار القطامي ايضا الى اقامة مهرجان دوري اسبوعي للخضار والفواكه بفرع الخضار بأسعار تنافسية، داعيا المساهمين واهالي المنطقة ورواد الجمعية للاستفادة من الخصومات الكبيرة في المهرجان.