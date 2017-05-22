تسلم بيت الزكاة تبرعا بقيمة (105.783 د.ك - مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثمانين دينارا) من جمعية الزهراء التعاونية لحملة «خلهم يرمضون ويانا» التي دشنها بيت الزكاة بداية شهر مايو الجاري للإفراج عن السجناء الكويتيين على ذمة قضايا مدنية.

وقام رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية مساعد السلطان بتسليم شيك التبرع خلال زيارته مع وفد من الجمعية ضم كلا من عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات عبدالرحمن الجميل والمدير المالي للجمعية علي حميدة.

وقد استقبل وفد الجمعية كل من مدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم أحمد الصالح ونائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر المسلم.

وأعرب الصالح عن شكره لجمعية الزهراء على هذا التبرع في دعم حملة «خلهم يرمضون ويانا» للمساهمة في الإفراج عن أكبر عدد ممكن من سجناء القضايا المدنية قبل حلول شهر رمضان بالتنسيق مع وزارة العدل لكي ينعموا بقضاء الشهر المبارك بين ذويهم حفاظا على استقرارهم الأسري، وذلك بفضل من الله وفضل هذه التبرعات والجهود الخيرية المتميزة للمحسنين الكرام.

وأعلن عن ترحيب البيت باستقبال التبرعات من الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية لدعم الحملة من خلال قنوات التبرع المختلفة من خلال صالات المحسنين في المركز الرئيسي بضاحية الشهداء أو فروعه في سلوى، واشبيلية، والجهراء أو مكتب التواصل مع كبار المحسنين في منطقة ضاحية عبدالله السالم، أو في أحد مراكزه الإيرادية المتواجدة بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية ومركزيه في مجمعي الأفنيوز و360 أو عبر موقع بيت الزكاة الإلكتروني zakathouse.org.kw كما يمكن التواصل مع المختصين بخدمات المتبرعين من خلال الواتساب على الرقم 94443366.