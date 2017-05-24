الكندري: نسير على خطوات مزدهرة وواعدة في الأنشطة والمهرجانات والخدمات

محمد راتب

دشنت جمعية مشرف التعاونية بحضور الإعلامية نجلاء الكندري مهرجان العطور والتجميل بخصومات 20% بمركز العطور والتجميل في السوق المركزي الذي ضم عددا كبيرا من ماركات الشركات العالمية المعتمدة والأصلية، برفقة كوكبة من خبراء التجميل، لتقديم الاستشارات المجانية خلال فترة المهرجان.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية ورئيس لجنة المشتريات والتسويق علي الفهد، ان العروض الخاصة والخصومات ونوعية الخدمات خلال المهرجانات التسويقية تقدم للمتسوقين بكل مصداقية، سعيا للوصول الى المكانة العالية التي تشهدها جمعية مشرف، وفي سلم أولوياتها خلق بيئة تسوق مميزة تلبي احتياجات أفراد العائلة، وتتماشى مع أذواقهم وفق احدث ما في عالم التسوق.

وأضاف: يسعى مجلس الإدارة إلى تطوير الخدمات والأنشطة والمهرجانات والارتقاء بها لتحوز التميز في كل أعمالها، وكانت الجمعية ولا تزال سباقة نحو المشاريع الرائدة والخدمات المميزة، وما زلنا نجتهد للوصول الى ادارة تسعى نحو الافضل، وتسمو نحو النجاح، وتجسد أهدافها التعاونية في التقدم والتطوير في كل الخدمات.

وأشار إلى أن مهرجان العطور والتجميل يقدم عروضا ترويجية مميزة، ومجموعة واسعة من الماركات العالمية المتنوعة بنسبة خصم كبيرة.

وقال الفهد: تعتبر تعاونية مشرف من احدث مراكز التسوق، ويتوافر فيها كل ما تحتاجه الأسرة، وهي دائما قريبة من روادها الذين يحرصون على التميز بالتسوق والاستمتاع بالشراء من مهرجانات تسويقية متعددة.

ومن جانبها أشارت الإعلامية نجلاء الكندري إلى تميز جمعية مشرف بالمصداقية في كل المهرجانات وبرؤية واضحة تجعلها في مقدمة الجمعيات التعاونية، وهي تسير على خطوات مزدهرة وواعدة في الأنشطة والمهرجانات والخدمات، ومنها مهرجان العطور والتجميل الذي فاجأنا بالتميز والتنوع لأفضل الماركات واحدثها ويقدم المركز خبيرات تجميل للاستشارة المجانية وعروض مميزة للمتسوقين وأصناف وماركات تعرض للمرة الأولى.

وقالت الكندري: لاحظت وجود أهم الأصناف التي تحتاجها المرأة وتشكيلة حديثة متنوعة من العطور والتجميل بمشاركة كبرى الشركات وفعلا جمعية مشرف ما زالت تنفرد بمهرجاناتها التسويقية على مدار السنة وبكل خدماتها وأنشطتها وتعمل على التميز والجودة للاستمرار بصدارة الجمعيات وهذا بفضل وجود مجلس إدارة مبدع وناجح في كل المجالات والعمل كفريق واحد هدفهم النجاح والتطوير ومن الجميل ان نري جمعية تعاونية بهذا التميز الى جانب توفير كافة متطلبات المساهمين التسويقية والخدماتية ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم.