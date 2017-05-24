محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية عمر محمد الرويح، أن المعرض الأول للمشروعات المنزلية والصغيرة الذي نظمته الجمعية يعتبر باكورة فكرة الإدارة بدعم المشاريع الصغيرة والمنزلية ودعم جهود الشباب وتنمية قدراتهم وإيصال منتجاتهم للمستهلك.

وأشار الرويح، على هامش المعرض الذي افتتحه يوم أمس الأول في الصالة المتعددة الأغراض بمبنى الخدمات التابع للجمعية، إلى أن المعرض مستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، كما أن هناك ترتيبات بتوفير أماكن في السوق المركزي خصصت لعرض منتجات المشاريع المميزة المشاركة في المعرض.

وأشار إلى أنه تم إصدار التوجيهات للإدارات المشرفة على المعرض بتذليل جميع العقبات أمام المشاركين والاستعداد لاستقبال زوار المعرض بحلة جديدة تختلف عما تم التعارف عليه بالمعارض المقامة متوجها إلى جميع المشاركين بالتمنيات لهم بالتوفيق.

واختتم حديثه بأن الجمعية بصدد تنظيم معرض رمضاني للحلويات طوال شهر رمضان المبارك في الصالة نفسها لتسهيل عملية الشراء للمساهمين بشكل خاص وسكان المنطقة بشكل عام.