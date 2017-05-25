محمد راتب

أطلقت جمعية عبدالله المبارك التعاونية مهرجانها الرمضاني بخصومات تصل إلى 70% على اكثر من 300 صنف اساسي بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للاصناف والسلع في السوق المحلي، حيث اكد رئيس مجلس الادارة عفاس مفرح الهاجري ان المهرجان الرمضاني باكورة عمل مجلس الادارة الذي تسلم حديثا زمام ادارة الجمعية، حيث سيعقب هذا المهرجان العديد من الخدمات والانشطة خلال الشهر الفضيل.

وقال الهاجري خلال افتتاحه المهرجان الرمضاني بحضور نائب الرئيس احمد سعود، وامين الصندوق منصور كريدي السبيعي، وامين السر عبدالرزاق العنزي، ان مجلس الادارة حريص على تنظيم المهرجانات والعروض انطلاقا من مبدأ تخفيف الاعباء المالية عن رواد الجمعية واهالي المنطقة ومكافحة غلاء الاسعار، مؤكدا ان مجلس الادارة لن يدخر اي مجهود يصب في صالح المستهلكين.

وبدوره قال امين الصندوق منصور كريدي السبيعي ان الكميات متوافرة طوال فترة المهرجان، وليس شعارنا حتى نفاد الكمية، دليلا على مصداقية دعوماتنا للسلع الرمضانية والمهرجانات المنظمة من قبلنا، مشيرا الى ان المهرجان ما هو الا بداية الخير في شهر الخير لمساهمي وقاطني منطقة عبدالله المبارك.

وأوضح السبيعي ان مجلس الإدارة حريص على تلبية كافة احتياجات اهالي المنطقة وتحقيق طموحاتهم، حيث لم نوضع في هذا المكان من قبل وزيرة الشؤون ومسؤولي الوزارة، الا لثقتهم بأعضاء مجلس الادارة المعين بتنفيذ كافة توصيات الوزارة من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية والتعاميم الادارية التي من شأنها المحافظة على اموال المساهمين وتنويع الانشطة لتشمل كافة الفئات العمرية.

واكد السبيعي ان ابواب مجلس الادارة مفتوحة امام الجميع، حيث نستقبل اي مقترحات او شكاوى تصب في الصالح العام من قبل اهالي المنطقة ومساهمي الجمعية، مشيرا الى انه فور استلامنا لادارة الجمعية تم القيام بعملية الجرد الوقائي للوقوف على وضع المركز المالي للجمعية وبانتظار النتائج لارساله لوزارة الشؤون.