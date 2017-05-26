محمد راتب

أعلن نائب رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية ندى الشمري قرب نهاية مهرجان رمضان المبارك لجمعية سعد العبدالله الذي حقق نجاحا منذ بداية انطلاقه الى الآن.

وقال الشمري في تصريح صحافي انه تم انتقاء الأصناف المطلوبة في موسم رمضان المبارك من الشركات ومنها أصناف موسمية فقط تكثر مبيعاتها ويكثر الطلب عليها بشهر رمضان، كما تم العمل على تجهيز الأماكن لوضع الأصناف الرمضانية عليها بالأسواق المركزية ليسهل على الزبائن سرعة انتقائها والحصول عليها وتوفير الأصناف طيلة المهرجان.

ولفت إلى أن المهرجان ساهم في ارتفاع معدل المبيعات اليومي، حيث كان معدل البيع بحدود 90 ألف دينار وأصبح في أيام المهرجان بحدود 150 ألف دينار، وهذا دليل واضح على الإقبال الشديد على المهرجان ونجاحه.

وأضاف انه تم تكليف فريق خاص ليكون على استعداد دائم بسد اي نقص ومتابعة الأعطال والعمل على تصليحها فورا، كما دعا المساهمين من الذين لديهم اقتراحات تصب في خدمة المساهمين ورواد الأسواق من خارج المنطقة الذين نعتز بثقتهم إلى التواصل مع الإدارة لدراسة هذه الاقتراحات.