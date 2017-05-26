محمد راتب

افتتح رئيس مجلس إدارة تعاونية النزهة مهرجان السلع الرمضانية في السوق المركزي الرئيسي، بحضور نائبه هيثم العوض وأمين السر ضرار الدعيج، ورئيس اللجنة المالية والإدارية فؤاد الطبطبائي، ورئيس لجنة الخدمات سعد المنيع، وعضو مجلس الإدارة فيصل الرشدان، ومدير عام الجمعية سعود العجمي.

وقال القطامي: لقد حرصنا هذا العام على استقطاب أكبر عدد من الشركات ووفرنا الأصناف الأساسية التي تلبي حاجات المساهمين خلال الفترة من 23 حتى 30 الجاري بتخفيضات تصل الى 65% في بعض السلع من خلال توفير بعض الأصناف من السلع الرمضانية، بالاضافة الى قيام الجمعية بإقامة مهرجان الأواني المنزلية بتخفيضات تصل الى 20%. وأشار القطامي في تصريح له الى انه تم توفير بروشور للأصناف الرمضانية وتوزيعه على المساهمين والتواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لتعريفهم بالأصناف المدعومة من قبل الجمعية ونسبة الخصم وموعد المهرجان ومدته وأهم السلع التي يشملها العرض.

وأشار القطامي ايضا الى إقامة مهرجان دوري أسبوعي للخضار والفواكه بفرع الخضار بأسعار تنافسية. وفي ختام تصريحه، دعا القطامي المساهمين وأهالي المنطقة ورواد الجمعية للاستفادة من الخصومات الكبيرة في المهرجان.

من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس الإدارة هيثم العوض المساهمين وأهالي المنطقة بالاستفادة من التخفيضات الكبيرة في المهرجان الذي استعدت له الجمعية هذا العام بشكل مميز، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لتحقيق تطلعات المساهمين. حول مشاريع الجمعية، قال العوض: «على وشك الانتهاء من توسعة فرع التموين والجملة، ولدينا مشروع فرع 3 لتوسعته الى 600 متر مربع ومشروع توسعة السوق المركزي». من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية فؤاد الطبطبائي إقرار مجلس الإدارة للكادر الوظيفي الذي يوحد رواتب الموظفين في الجمعيات طبقا لوظائفهم ويساعد على الاستقرار الوظيفي ويمنع التنقلات بين الجمعيات بحجة أن رواتب جمعية أعلى من جمعية أخرى.