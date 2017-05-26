محمد راتب

أعلن رئيس مجلس ادارة تعاونية اليرموك محمد الفارس ان مهرجان السلع الرمضانية بالجمعية قد انطلق في 16 مايو الجاري ويستمر طيلة شهر رمضان المبارك بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و70% بمشاركة العديد من الشركات المعروفة، مشيرا الى ان الجمعية قد انتقت اجود الاصناف من السلع التي يقبل على شرائها المساهمون واهالي المنطقة وعموم المستهلكين.

واضاف الفارس في تصريح له ان الجمعية نظمت مهرجان تمور القصيم ولمدة خمسة ايام وبأسعار مميزة، وكذلك معرض اللوازم المنزلية وبسعر التكلفة لمدة اسبوعين. حول انشطة الجمعية بالمنطقة خلال شهر رمضان قال الفارس: انها تشمل مسابقات حفظ القرآن الكريم وعددها 3 مسابقات احداها للجمعية والمسابقتين الاخريين لبعض اهالي المنطقة، كما أن هناك ايضا الدورة الرمضانية في كرة القدم، وحفل القرقيعان فضلا عن دعم الجمعية لمساجد المنطقة في العشر الاواخر من رمضان. اما عن الانشطة الصيفية فهي تشمل دورات متنوعة في الكمبيوتر والتصميم والفوتوشوب واللغات والسباحة والغوص والرحلات الترفبهية ودروس التقوية وغيرها، مشيرا إلى ان الجمعية قد قدمت شيكا لبيت الزكاة عن اموال المساهمين بقيمة 60 الفا و413 دينارا قام بتسلمه مندوبا بيت الزكاة خلال زيارة لهما لادارة الجمعية وذلك جريا على عادة الجمعية كل عام.