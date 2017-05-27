محمد راتب

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية حسين دشتي بأن برنامج الصيف سيكون حافلا بالأنشطة المميزة والجديدة التي تخدم السادة المساهمين وأهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك حيث قال: باسم أعضاء مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية نهنئ صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي عامة وأهالي الجابرية والسادة المساهمين بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

كما ذكر دشتي خلال تصريحه أن مجلس الإدارة وبمناسبة الشهر الفضيل قام بتوزيع السلة الرمضانية على السادة المساهمين وما زال التوزيع جار.

كما أقامت الجمعية مهرجانا تسويقيا احتوى على تخفيضات كبيرة للكثير من السلع المميزة، كما لاقى المهرجان إقبالا مميزا سواء من السادة المساهمين وغيرهم وحتى من سكان المناطق المجاورة.

وانطلاقا من حرص مجلس الإدارة على تنويع الأنشطة الاجتماعية، نظم مجلس الإدارة بطولة الجابرية الأولى لكرة الطائرة والتي ستنطلق في اليوم الثاني من الشهر الفضيل، وهذه البطولة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات التعاونية. وقد تم التنظيم لها لتكون مميزة من جميع النواحي سواء التنظيمية أو الفنية.

واستدرك دشتي خلال تصريحه أن دورة شهداء الجابرية لكرة القدم ستنطلق كالمعتاد خلال الشهر الفضيل بعد ختام بطولة الجابرية للطائرة.

.. واكتمال التحضيرات لانطلاق بطولة الطائرة

أنهت اللجنة المنظمة لبطولة الجابرية لكرة الطائرة كل الاستعدادات لانطلاق البطولة في الثاني من شهر رمضان الكريم والتي تنظمها تعاونية الجابرية تحت رعاية رئيس مجلس الادارة حسين دشتي، صرح بذلك صادق صفر رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، حيث اكد ان صالة مدرسة فهد الدويري جاهزة لاستضافة المباريات، وتم انهاء كل التحضيرات اللازمة للبطولة الاولى لكرة الطائرة.

وقال ان اللجنة المنظمة قد اجرت قرعة الدور الاول بحضور مندوبي الفرق في مقر الجمعية، حيث اسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين فريق نادي القادسية مع فريق المرحوم عبد الصمد دشتي، وفي اللقاء الثاني يلتقي فريق صرخوه مع فريق حسين الفيلي، والفائزان من المواجهتين يلتقيان في المباراة الاولى للدور قبل النهائي، ويلعب في اللقاء الثالث فريق المرحوم طلال العتيبي مع فريق أ.ب.آر، ويختتم الدور بمواجهة فريق ديوانية دشتي مع فريق المرحوم عبدالعزيز اشكناني، ويلتقي الفائزان من المباراتين في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.

واكد صفر على ضرورة التحلي بالاخلاق الرياضية بين اللاعبين والتنافس الشريف بينهما، وعدم الاعتراض بصورة غير لائقة على قرارات الحكام، مع ضرورة احضار البطاقة المدنية للاعبين قبل بدء المباريات، والحضور قبل انطلاق المباريات بوقت كاف.

وأوضح ان هناك سحبا يوميا سيتم للجمهور على جوائز قيمة مقدمة من جمعية الجابرية التعاونية وداعمي البطولة.

وسوف تقام المباريات في الساعة الرابعة عصرا وتقام على شوطين من 25 نقطة لكل شوط وبفارق نقطتين، وفي حال التعادل يتم الحسم بشوط فاصل من 15 نقطة، ويديرها حكام معتمدون.