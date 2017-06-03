أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية النسيم التعاونية ناصر صباح الشمري أن مهرجان شهر رمضان المبارك والذي أقامته جمعية النسيم خلال الفترة من 17-5 ولغاية 31-5 قد حقق نجاحا كبيرا وشهد إقبالا لافتا من المساهمين وأهالي المنطقة الكرام وذلك بسبب تعدد الأصناف وتنوعها لاسيما الأصناف الرمضانية وكذلك بسبب نسبة الخصم الكبيرة عليها والتي وصلت في بعض الأصناف الى 60 ‎%‎.

وأكد الشمري في تصريح صحافي أن مبيعات جمعية النسيم التعاونية خلال شهر مايو فاقت الثلاثة ملايين دينار وهذا الرقم إن دل على شيء فانما يدل على السياسة الجديدة التي انتهجها مجلس الإدارة الحالي وبسبب نوعية المهرجانات خلال هذا الشهر والتي تنوعت بين مهرجان رمضاني ومهرجان أواني ومهرجان لوازم العائلة بالإضافة إلى المهرجان الأسبوعي للخضار والفواكه والذي يكون في يوم الثلاثاء.

وفي الختام، وعد الشمري مساهمي جمعية النسيم بأن الطموح أكبر وأن مجلس الإدارة سيكون على قدر المسؤولية وسيحافظ على تميز جمعية النسيم في كل المجالات.‏‫