عاطف رمضان

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الوزارة لن تتهاون او تسمح بالارتفاعات المصطنعة لاسعار السلع، مشيرا الى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يراقب بشكل مستمر اسعار السلع.

جاء ذلك خلال تصريح صحافي للروضان خلال الجولة التي قام بها على عدد من الجمعيات التعاونية في الدائرة الخامسة، حيث كان برفقته النائبان الحميدي السبيعي وخالد العتيبي.

واضاف الروضان ان الربط الالكتروني مع سوق الخضار سيكون قريبا جدا بالاضافة الى تفعيل الربط الآلي للبيانات الأساسية للرخص التجارية. ولفت الى ان الوزارة عبر قطاع الرقابة شكلت فرقا في كل محافظة بجانب فرق الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة اسعار السلع وحالات الغش التجاري. وذكر ان فرق التفتيش منتشرة وموجودة وفي كل الأوقات خلال شهر رمضان المبارك وان اي محاولة للغش التجاري او التلاعب في الاسعار ستكون تلك الفرق لها بالمرصاد وستحال اي شركة متورطة الى النيابة التجارية.

واضاف ان الجولات التفقدية للمفتشين على للجمعيات والاسواق المركزية ستكون بصفة مستمرة للوقوف على اسعار السلع وعلى مدى التزام الشركات بها وسنظل العين المتابعة للمواطن والمقيم ضد اي محاولة استغلال.

من جانبه، شكر النائب الحميدي السبيعي الوزير خالد الروضان على جولته الرمضانية، لافتا الى ان البعض يحاول استغلال الشهر الفضيل بزيادة الاسعار والتكلفة على المستهلك، مضيفا ان الاسعار منطقية جدا خصوصا في مثل هذا الوقت، ونتمنى ان تستمر الوزارة على مدار السنة في متابعة أسعار السلع، وقد وعدنا الوزير الروضان بأنه لن يسمح بأي زيادة واستغلال للمستهلك.

وزير التجارة يشيد بجهود تعاونية الفحيحيل

قام وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بزيارة جمعية الفحيحيل التعاونية وبرفقته بعض مسؤولي الوزارة والنائبين خالد العتيبي والحميدي السبيعي ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات بالإنابة خالد الهضيبان ورئيس اللجنة المالية والإدارية بالاتحاد سالم العازمي ورئيس لجنة الإعلام بالاتحاد سعود الحرفان، وكان برفقتهم أثناء الجولة رئيس مجلس الإدارة محمد العتيبي وأمين الصندوق خالد الجريد والمدير العام بجاد الهاجري ومدير السوق المركزي صلاح عبدالرحمن.

وتضمنت الجولة تفقد الأصناف والأسعار الرمضانية الخاصة بالمهرجان الرمضاني للعام 2017 للسلع الرمضانية والذي لاقى صدى كبيرا أثار جدل بين الجمعيات الأخرى واستحسان مساهمي الجمعية وغير المساهمين لطول فترة المهرجان وأسعاره المميزة وأصنافه المتعددة.

وأثنى الروضان على المجهودات المبذولة والتنظيم المتميز الذي أظهر المهرجان والجمعية بصورة مشرفة وأسهم في إنجاحه وأثنى على تنظيم السوق وترتيبه.