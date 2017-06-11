محمد راتب

أعلن رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية السرة التعاونية عبد المحسن حاجي أنه سيتم تنظيم حفل قرقيعان لأبناء منطقة السرة بعد صلاة التراويح اليوم الاحد في مدرسة ثانوية الاسراء بنات ق 3، حيث سيشتمل على انشطة وفعاليات متنوعة للاطفال وهدايا وجوائز للكبار والصغار.

وأشار في تصريح له إلى أن مجلس الإدارة يقوم ببذل الجهود كلها لتعميق التواصل مع المساهمين وابنائهم من خلال ربط الحاضر بالماضي عبر الانشطة الهادفة كحفل القرقيعان الذي يجتمع فيه الابناء لقضاء أجمل الاوقات ورسم الوجوه والحنة بحضور ابو طبيلة والاناشيد الوطنية القديمة التي تعكس عشق الكويتيين لاوطانهم ومحبتهم لها.

وأضاف أن هناك العديد من الفعاليات المفاجئة للحضور مع الهدايا للجميع التي تعكس الاهتمام بالابناء واحياء مشاعر الولاء في نفوسهم وتذكيرهم بماضيهم العريق وبانهم جزء من الوطن الذي عاش فيه ابناؤه بكرامة وعزة وإباء حتى وصلوا إلى احترام الشعوب جميعها لهم.

وفي إطار متصل أوضح حاجي أن جمعية السرة التعاونية قامت بداية شهر رمضان المبارك بتوزيع السلة الرمضانية على المساهمين الكرام والتي اشتملت على مجموعة من الاصناف الاساسية والرمضانية الاكثر استهلاكا بسعر زهيد للغاية مقارنة بالسعر الاصلي.