محمد راتب
دعا رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية م.محمد المطيري أبناء المنطقة إلى حضور ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل في الصالة المغطاة بمركز شباب العارضية بحضور أعضاء مجلس الأمة ومدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن بداح المطيري، مشيرا إلى أن البطولة انطلقت 3 الجاري وذلك بمشاركة أكثر من 44 فريقا من أبناء المنطقة.
وأضاف أنه جار تجهيز البرنامج الصيفي لهذا العام بتخفيضات كبيرة مقدمة من الشركات الترفيهية والتعليمية خدمة لأبناء المساهمين، إلى جانب الإعداد للمسابقة الرمضانية لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المساهمين بالجمعية للبنين والبنات والمقرر إقامتها في مسجد عائشة النجراني.