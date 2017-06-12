في عرس كروي حفل بالمتعة والنشاط والتشجيع المتواصل تم تتويج ديوانية بوعدله بطلا لدورة الفيحاء الرمضانية لكرة القدم برعاية جمعية الفيحاء التعاونية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لأهالي المنطقة وتقديم ما أمكن لإنجاحها في سبيل خلق أجواء من التغيير والبعد عن نمطية الحياة اليومية.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في تعاونية الفيحاء عادل السعيد بالتهنئة لفريق ديوانية بوعدله الذي حصد المركز الأول في دورة كره القدم حيث شارك في الدورة 12 فريقا.

وأوضح السعيد ان مجلس إدارة جمعية الفيحاء التعاونية أخذ على عاتقه مسؤولية دعم الأنشطة الاجتماعية خصوصا تلك التي تحقق الكثير من الفوائد الصحية وتسهم في خلق اجواء مختلفة وتحفز الشباب على الاستفادة من اوقاتهم في الأمور المفيدة والصحية.

ولفت الى ان بطولة كرة القدم تعتبر من الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لأبناء المنطقة، وذلك حرصا منها على تنمية المواهب وتشجعيها والاهتمام باللقاءات الرياضية وخلق روح التنافس الشريف والبناء. وتم تكريم فريق بوعدله بالمركز الأول وفريق السعيد بالمركز الثاني، وتسلم الفريقان الجوائز والهدايا التشجعية.

وذكر السعيد ان جمعية الفيحاء أعدت لمساهميها باقة أنشطة صيفية مميزة عن طريق كتيب الأنشطة الصيفية لعام 2017، حيث يحتوي على العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والصحية بأسعار مخفضة. ودعا السعيد أهالي المنطقة لحضور حفل القرقيعان بالتعاون مع حديقة الزعابي ق 6، حيث يشتمل الحفل على العديد من الهدايا والجوائز ومسابقات للأطفال والكبار.