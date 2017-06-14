محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية د.مشاري الديين ختام بطولة كرة الصالات التي اقيمت بمشاركة 12 فريقا خلال الفترة من 3 - 7 الجاري بفوز فريق المحمدية وتتويجه بالبطولة بعد مباراة مميزة مع فريق المرحوم تومان الشمري وبنتيجة 3-2 في النهائي الرائع.

وأضاف أن جمعية قرطبة حريصة على تنظيم مثل هذه الأنشطة المميزة التي تبرز جانبا من العمل الاجتماعي الذي تضطلع به، إضافة إلى تعميق التواصل مع المساهمين الكرام بالوسائل المتعددة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون الفعاليات نافعة ومفيدة للجميع، وتسهم في استغلال أوقات الفراغ بالشكل الأنسب.

رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي الهملان ذكر أن بطولة كرة الصالات من الانشطة المهمة والهادفة، وقد شاركت فيها فرق على أعلى مستوى بلغ عددها 12 فريقا، تجهزت جميعها قبل شهر رمضان المبارك لخوض المنافسة على اللقب، والذي حصل عليه فريق المحمدية بأدائه الرائع، موضحا أن المنافسة بين الفرق كانت على مستوى عال.

وقال: لن ندخر جهدا في تنظيم الأنشطة الهادفة وذات المحتوى الراقي، ونعمل على قدم وساق لتنظيم مجموعة من الفعاليات المستقبلية، مؤكدا أن جمعية قرطبة تسعى إلى تقديم الأفضل دائما لمساهميها على مختلف المستويات.