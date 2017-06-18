عاطف رمضان

نشر مدير إدارة الدراسات المسحية التجارية ورقابة الأسعار في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان تغريدة في حسابه على «تويتر» تضمنت مقترحا خاصا بمراقبة الأسعار للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية عبارة عن تطبيق يتوافر بالأجهزة الذكية.



وتتضمن الصفحة الأولى من التطبيق أسعار السلع في الجمعيات التعاونية، حيث يستطيع المستهلك من خلالها اختيار الجمعيات القريبة منه ومقارنة أسعار السلع بينها والعروض المميزة وشراء ما يرغب منها ليستفيد المستهلك منها، أما الصفحة الثانية من التطبيق فتتضمن الأسواق الموازية، حيث يستطيع المستهلك الدخول للتطبيق ومعرفة أسعار السلع ثم يقرر الشراء بعد مقارنته للأسعار بين الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية.



واشتمل التطبيق على 53 جمعية تعاونية و4 أسواق موازية، والعروض المميزة على أن تدون الأسعار المميزة بشرط ان تكون دائمة وحقيقية ويرسل السوق او الجمعية التعاونية أسعار السلع وأوصافها ومواصفاتها وكمياتها للوزارة من خلال التراسل الإلكتروني المخصص وينشر في الموقع بعد ان تقوم الوزارة بمخاطبة السوق المراد الإعلان عن أسعاره.

وتضمن المقترح شرحا عن مميزات التطبيق بالنسبة للمستهلك ووزارة التجارة ونتائج تطبيقه كتشجيع المنافسة بين الجمعيات التعاونية ذاتها ومع الأسواق الموازية ويكشف ايضا اي خلل بالجمعيات والأسواق الموازية ما يصب في النهاية لصالح المستهلكين، التطبيق سهل الاستخدام وغير مكلف ماديا وله العديد من الإيجابيات منها: يوفر قاعدة بيانات للأسعار، ويسهل عملية الرقابة على الأسعار، ويكشف ارتفاع الأسعار، ومعرفة المعروض من السلع، ويكشف التلاعب بالأسعار بين الفروع للجمعية أو الشركة. ويسهل التطبيق للمستهلك عملية مقارنة الأسعار، ويوفر بدائل لمراكز البيع، وسهولة الحصول على المعلومة عن أوصاف السلع وأسعارها.