أعلن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات والتسويق في جمعية مشرف التعاونية علي الفهد ان من اولويات مجلس الادارة واهتماماته العمل على تحقيق الرضا التام للمساهمين ورواد الجمعية مع توفير كل متطلباتهم التسويقية والخدماتية ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك وإجازة الصيف تم تجهيز سلة السفر للمساهمين بـ 20 دينارا فقط بينما سعرها الاصلي 85 دينارا وسيتم توزيعها بسوق ضاحية مبارك العبدالله ابتداء من 6/18 حتى 6/24 وهي تشمل أهم الاحتياجات للسفر كالشنط بماركات اصلية واهم 6 مستلزمات يحتاج اليها المسافر بدعم من مخصص تخفيض الاسعار المعتمد لخدمة المساهمين على مدار العام.

وأضاف: كما تنظم الجمعية بالسوق المركزي «مهرجان ألعاب الاطفال» لأكثر من 500 صنف بمزايا وعروض خاصة وبنسبة خصومات تصل إلى 30% وذلك خلال الفترة من 6/20 حتى آخر ايام عيد الفطر المبارك وتشمل أهم الاصناف وتشكيلة حديثة متنوعة بمشاركة كبرى الشركات وبدعم من الجمعية التي دأبت على تقديم الدعم لكل الاصناف المشاركة في المهرجانات ليستفيد منها المساهم والزائر في مشترياته خلال فترة المهرجان، بالاضافة الى مهرجان الصحة والجمال في الصيدلية بخصم 30% على أشهر الماركات التجميلية، مؤكدا ان المهرجانات التسويقية السابقة حققت نجاحا واقبالا كبيرا من خلال النتائج المالية نصف السنوية.

واشار الفهد الى ان جمعية مشرف ما زالت تنفرد بمهرجاناتها التسويقية المتنوعة على مدار السنة وبكل خدماتها وانشطتها وتتطلع الى الاستمرار في الريادة على مستوى التعاونيات والتطلع للإبداع في اعمالنا المقبلة والعمل على التميز والجودة لنكون من اولى الجمعيات وهذا بفضل وجود فريق عمل يملك خبرات طويلة في كل المجالات الادارية والمالية ويعمل على مدار الساعة كفريق واحد وسيكمل ان شاء الله مجلس الادارة مسيرة النجاح والانجاز والى ترجمة الافكار والاقتراحات البناءة من المساهمين وابناء المنطقة والعمل على تحويلها إلى رؤية واقعية.