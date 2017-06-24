محمد راتب

أطلقت جمعية الجهراء التعاونية مهرجان العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك بتخفيضات تصل إلى 50% على أكثر من 50 صنفا، بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة جزا العنتري أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة الخطة التسويقية في مكافحة غلاء الأسعار طوال العام، موضحا انه تم توفير الكميات طوال فترة المهرجان وليس حتى نفاد الكمية في سوقي الجهراء والواحة.

وقال العنتري خلال افتتاحه مهرجان العيد بحضور المدير العام عجيل ماطر والإدارة التنفيذية إن الأصناف المشمولة في المهرجان تم اختيارها بعناية، كما تم إعداد بروشور خاص للمهرجان، وتم وضع الأصناف المشمولة فيه حتى يسهل على رواد الجمعية معرفة السلع المخفضة.

وأوضح أن الجمعية تسير في تطور كبير من ناحية المركز المالي، حيث عزز مؤخرا وديعة الجمعية بـ 500 ألف دينار ليصبح إجمالي الوديعة 4.5 ملايين دينار.