محمد راتب

تم تشكيل مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية برئاسة عبد الرزاق الظفيري، وجاسم علي المغري نائبا للرئيس، ومشعل سعد الدعاس أمينا للسر، ومطلق عبدالله الماجدي أمينا للصندوق، وعلي الخالدي رئيسا للجنة المالية والإدارية، وعبد الهادي الظفيري رئيسا للجنة المشتريات، وعبيد ساير الشمري رئيسا للجنة الاجتماعية، وجابر محمد الظفيري وعبد الله غازي العنزي عضوان.

وكانت الانتخابات قد جرت في أجواء نزيهة شارك فيها 15 مرشحا، وجاء الترتيب كالتالي: جابر محمد فهد الظفيري أولا بـ360 صوتا، تلاه علي غالب حنيبل الخالدي بـ312 صوتا، وثالثا عبيد ساير صاوي الشمري 311 صوتا، ورابعا جاسم علي سويدان المغري 299 صوتا، وخامسا عبد الهادي صايد صندوح الظفيري 272 صوتا، وسادسا عبدالله غازي عارف العنزي 226 صوتا، وسابعا مشعل سعد محمد الدعاس 206 أصوات، وثامنا مطلق عبدالله مطلق الماجدي 203 أصوات، وتاسعا عبد الرزاق مضحي علوي الظفيري 194 صوتا.

وجاء ترتيب من لم يحالفهم الحظ من المرشحين المشاركين كالتالي: فهد محماس محسن المطيري 174 صوتا، تلاه بدر خالد اللحيدي العنزي 162 صوتا، ثم عادل صالح نزال حجب العنزي مكرر بـ162 صوتا، ثم عبدالرحمن خلف عقيل العنزي 146 صوتا، تلاه محمد سعد ناصر المطيري 96 صوتا، ثم يوسف سعد عبدالله جدعان المطيري 95 صوتا.