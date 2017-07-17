محمد راتب

أعلن رئيس جمعية سعد العبدالله التعانية فواز المطيري عن اطلاق المهرجان الصيفي والذي يستمر حتى 20 اغسطس المقبل، حيث يتضمن العديد من الانشطة المميزة والمتنوعة والتي تناسب كل الفئات العمرية على المستوى الترفيهي او الرياضي او التعليمي او تنظيم رحلات خارج البلاد.

واكد ان المهرجان الصيفي لهذا العام مختلف عن السنوات الماضية حيث تم التنسيق مع جهات ترفيهية جديدة وذلك لتنويع الاماكن لاهالي المنطقة، مشيرا الى انه تم التعاون مع منتزه الوطنية لتوفير في كل اسبوع 104 شاليهات للمساهمين على فترتين، الاولى من الاحد إلى الاربعاء، والفترة الثانية من الخميس إلى السبت، وكذلك تم التعاون مع فندق كوبثورن حيث تم توفير خصومات مميزة على غرف الفندقية والشاليهات في المنتزه.

اما على المستوى الرياضي فأوضح المطيري انه تم الاهتمام بالجانب النسائي والرجالي حيث تم التعامل مع الاندية الرياضية المشهورة على مستوى الكويت، من ابرزها نادي الهلال الصحي، ونادي فلكس فتنس النسائي، وكذلك تم التعاون ايضا مع اكاديمية سبورتي لكرة القدم والتي تهتم بتدريب وتعليم ابنائنا من المساهمين، بالاضافة الى تنظيم مسابقات دينية للمساهمين.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي قال المطيري انه تم الاتفاق مع توب سنتر للتدريب الاهلي وستانفورد البريطاني بتوفير دورات تعليمية تؤهل ابناء المنطقة في عالم التكنولوجيا وعلوم المكتبة واللغة الانجليزية والمحاسبة وعلاقات العامة، وايضا دورات خاصة للتاسيس، مضيفا انه ايضا تم توظيف ابنائنا خلال فترة الصيف وذلك لتأهيلهم وكسب الخبرة في مجال العمل سواء على المستوى التسويقي والتعامل مع الآخرين.

واضاف ان هذا العام تمت اضافة نشاط مميز لباقة المهرجان الصيفي 2017 وهو عمل خصومات على تذاكر السفر والاقامة خارج البلاد، بالتنسيق مع سفريات مساعد الصالح والمرجاح بأسعار مميزة وخاصة لمساهمي اهالي المنطقة، وكذلك تم توفير خدمة قروبات السفر.