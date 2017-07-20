قال مدير عام تعاونية مشرف عادل السريع إننا نطمح الى دعم وتشجيع وبناء فرص حقيقية للشباب وتعزيز التعاون والتنسيق مع مبادرات اعادة هيكلة القوى العاملة واطلاعهم على المشاكل التي تواجهنا ونوعية العمل في التعاونيات وتذليل الصعوبات وقدمنا عدة ملاحظات للتنسيق وفق احتياج الجمعية للمهن المتوافرة.

جاء ذلك خلال لقاء السريع مع أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي لتعزيز التعاون والتطرق لقانون رقم 30 لسنة 2016 وتعديل بعض احكام القانون 28 لسنة 1996 الذي صدر من مجلس الوزراء بشأن تنظيم مهنة الصيدلة في الجمعيات التعاونية وحث الصيادلة الكويتيين على التقدم للعمل بالجمعيات التعاونية، والاتفاق على آلية لترغيب الصيادلة وتوضيح بعض البنود في القانون والزام الجمعيات بتشغيل صيدلي كويتي واحد في كل صيدلية، مؤكدا ان المجدلي وعد بحل مشكلة الترشيحات للمواطنين الكويتيين المرسلة من الهيكلة الي التعاونيات في مختلف القطاعات والنظر بعين الاعتبار بمخرجات الخريجين وفق المتطلبات.

وأشار السريع الى اننا نقلنا لامين عام الهيكلة بعض الاقتراحات والملاحظات التي تواجه العاملين من خلال طبيعة العمل، الذي أبدي استجابته وتعاونه ووعد بالمساعدة في حل تلك المشاكل التي تعترض الجمعية حتى تستطيع الهيكلة خلق أفضل بيئة عمل لهم ليستطيعوا تحقيق طموحاتهم.

من جانبه أشاد المجدلي بدور التعاونيات واهتمامهم بمبادرات وبرامج عمل الهيكلة موضحا ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بذل مجهودا كبيرا ومميزا لتشجيع العمالة الوطنية وانها تستقبل الاقتراحات البناءة.