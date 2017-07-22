قال رئيس جمعية إشبيلية التعاونية بسام المطيري ان شركة الدرة للعمالة المنزلية ستبدأ أعمالها خلال شهر سبتمبر القادم. وقد عقد اجتماع فني مع مدير العمليات أحمد الفارس من شركة الدرة للعمالة المنزلية ورئيس الجمعية بسام المطيري وامين السر سعد الرشيدي ورئيس اللجنة المالية والادارية علي العازمي والمدير العام صلاح المطيري.

وأوضح الفارس أن طلبات استقدام العمالة ستكون عبر موقع إلكتروني سيعلن فيما بعد وذلك لخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مبينا انه تم تحديد بعض الدول مثل الفلبين، والهند، ومدغشقر، ونيبال، وسيلان. وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لوصول العامل قال إنها لا تقل عن شهرين منذ بدء تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

وبين أن الكفالة ستكون لغاية 6 أشهر أو 3 أشهر حسب الاتفاق والعقد المبرم بين الطرفين وفي حال العمالة المرتجعة ستتكفل الشركة بإرجاع العامل بدون مقابل مع إمكانية استرجاع المبلغ بشرط عدم مرور أكثر من 6 أشهر.

من جانبه أشاد بسام المطيري بهذا المشروع والقائمين عليه وأهدافه لحماية وحفظ الحقوق الإنسانية والاجتماعية للعمالة المنزلية، موضحا أن جمعية إشبيلية ستوفر كل الإمكانيات المتاحة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.