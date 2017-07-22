قال رئيس اللجنة الادارية والمالية بجمعية اشبيلية التعاونية علي البطحاني ان مجلس الادارة حرص منذ توليه ادارة الجمعية على تقديم افضل الخدمات لأهالي المنطقة وبالأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات الرائدة، واضاف: لا شك ان اي نجاح او تطور في اي منشأة لن يكون بدون تخطيط ومتابعة، فحرص مجلس الادارة على متابعة كل الامور التي تخص الجمعية من خلال اللجان واجتماعات مجلس الادارة وقام بوضع الخطط التي وصلت بفضل الله جمعيتنا الى ما وصلت اليه من التطور والنمو.

وتابع البطحاني انه على الرغم من قصر عمر الجمعية وحداثة عهدها فقد استطعنا ان نحتل مكاننا من بين الجمعيات المميزة من حيث الخدمات والانشطــــة حيث تم هذا العام افتتــــاح فرع لوازم العائلة، وفــــرع المكتبة وتم تجهيزهما وتزويدهما بأفضل الاصناف المعتمدة في الجمعيات الاخرى وبالاسعار التعاونية، كما تم افتتاح العديد من الانشطة الاستثمارية في مول الجمعية مثل (فروع - بنك بوبيان - خدمة الطالب - والمزيني للصرافة - ومكتب التأمين بالعمولة - وكوفي نستلة) والعديد من انشطة المشروعات الصغيرة، وفي الايام القادمة سيتم افتتاح فرع ستاربكس، وجار تسويق المحلات الشاغرة وعرضها على الشركات الكبرى لتتقدم لاستثمارها.