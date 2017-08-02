محمد راتب

أعلن أمين الصندوق في جمعية عبدالله المبارك منصور السبيعي عن انتهاء تطبيق الجرد الآلي في كل الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعية، ما يعني ان جميع الأصناف والسلع مدرجة آليا، مشيرا إلى أنه سيتم بعد هذه الخطوة الاعتماد على براءة الذمة الإلكترونية في صرف مستحقات الموردين من الشركات في وقتها دون تأخير.



وقال السبيعي خلال الجولة على الأسواق المركزية والفروع بحضور أمين السر عبدالرزاق العنزي، ورئيس اللجنة المالية والإدارية خالد المطيري، وأعضاء مجلس الإدارة عمر الهويدي وثلاب العازمي ويوسف احمدي والمدير العام المكلف السيد عطا: ان تطبيق الجرد الآلي يأتي تنفيذا لتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية وقراراتها الوزارية وتعاميمها الإدارية، موضحا ان مجلس الإدارة حريص على الارتقاء بالمستوى الاداري والفني والخدماتي للجمعية. وبين ان مجلس الإدارة حرص على متابعة تطبيق الجرد الآلي في اول يوم تم البدء فيه بالأسواق والفروع، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات وتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

بدوره، أوضح عبدالرزاق العنزي ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، وستكون تعاونية عبدالله المبارك في مقدمة الجمعيات قريبا من ناحية المهرجانات والعروض والخدمات لأهالي المنطقة، حيث لن يدخر أي مجهود مجلس الإدارة في مصلحة المساهمين واهالي المنطقة.