محمد راتب

أعلن رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية عفاس الهاجري انه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة بخصوص ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود «فار» في أحد الأسواق المركزية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأوضح الهاجري أنه تمت إحالة الموظفين المسؤولين المباشرين عن قسم الخضار والفاكهة إلى التحقيق ومعاقبة المتسببين والكشف عن أسباب هذا الأمر، كما سيتم فسخ عقد الشركة المختصة في مكافحة القوارض وأيضا تم رفع كل السلع والمنتجات من الأرفف حفاظا على صحة المستهلكين وأهالي المنطقة، كما سيتم إرسال كتاب لوزارة الشؤون يفيد بما قام به مجلس الإدارة من خطوات إجرائية بخصوص هذا الشأن.

وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق بإشراف أعضاء مجلس الإدارة كل من منصور السبيعي وخالد المطيري وعمر الهويدي والمستشار القانوني حسن العربي للوقوف على الملابسات والتحقيق في أسباب هذه المخالفة ومعاقبة المتسبب في ذلك.

وأعلن تحفظ مجلس الادارة على صحة الفيديو المنتشر في التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان أبواب مجلس الادارة مفتوحة أمام الجميع ونحن على أهبة الاستعداد للاستماع لأي ملاحظات أو مقترحات.