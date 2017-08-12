عادل الشنان

كرمت جمعية «أصدقاء النخلة» في ختام مهرجان البرحي الأول عددا من المشاركين في نجاح المهرجان على مستوى الأفراد والجهات المشاركة مساء امس الأول بحضور رئيس وأعضاء الجمعية وعدد من المتطوعين.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي ان لنجاح المهرجان أسبابا عديدة أهمها جهود مخلصة تسعى لمصلحة الوطن والمواطنين لذلك وجب علينا تثمين دورهم البناء من خلال هذا التكريم البسيط لما قدموه من عمل متواصل طوال فترة التحضير للمهرجان وايضا خلال أيام المهرجان المتواصلة على مدى 3 أيام ولفترتين صباحا ومساء، مؤكدا ان المهرجان حقق أهدافه وأثبت للجميع جودة المنتج الكويتي ومناسبة أسعاره وكشف مدى قدرة المزارع الكويتي على الإنتاج إذا ما وجد فرصة التسويق الحقيقية لمنتجاته.

وأشار دشتي الى ان المهرجان وفر فرصة تسويقية رائعة للمزارعين الكويتيين استطاعوا من خلالها الإعلان عن منتجاتهم المختلفة بالإضافة الى شرح سبل الاهتمام بالنخيل المنتج وزراعته للجمهور فقد كان المهرجان تسويقيا ثقافيا تعليميا كونه أتاح الفرصة لحديث المستهلك مع المزارع مباشرة والرد على الاستفسارات المختلفة.

وتوجه دشتي بالشكر لكل الجهات والأفراد والفرق التطوعية المشاركين بالمهرجان، كما شكر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لرعايتها المهرجان وكذلك رئيس اتحاد المزارعين براك الصبيح وفوزي المضف من مركز النخيل النسيجي ورئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية مساعد السلطان وأعضاء مجلس الإدارة.