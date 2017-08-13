ليلى الشافعى

في اطار تفعيل الشراكة المجتمعية ونشر الوعي الصحي في المجتمع كأحد أهداف جمعية صندوق اعانة المرضى قام مدير ادارة التنمية الاجتماعية بالجمعية جاسم الربيع بزيارة لرئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية بالانابة خالد العتيبي لعرض عمل بروتوكول التعاون في مجال التوعية الصحية بهدف تعزيز الدور الاجتماعي والصحي للاتحاد من خلال اقامة الفعاليات الصحية في مباني ومرافق الجمعيات التعاونية والسماح بوضع اللوحات الارشادية (ستاندات - رول آب) التي تعتمدها ادارة التنمية الاجتماعية في نشر الوعي الصحي بجانب اصداراتها الورقية من الكتيبات والمطويات والرسائل التوعوية للصحة العامة وتفعيل الاستفادة من شاشات العرض المتوافرة في جميع اسواق الجمعيات التعاونية. وفي نفس سياق تفعيل الشراكة المجتمعية فقد استقبل مدير ادارة التنمية الاجتماعية بصندوق اعانة المرضى جاسم الربيع وفد من رابطة طلبة كلية الطب الراغبين في المشاركة ودعم حملتهم التوعوية بشأن الوقاية والفحص المبكر والمزمع اقامتها بمجمع الأفنيوز في نهاية سبتمبر الجاري والتي تتفق في اهدافها مع الهدف الاستراتيجي الرابع للصندوق وهو نشر الوعي الصحي لجميع شرائح المجتمع

كما قام وفد من الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون برئاسة حصة البالول رئيسة مجلس الادارة وبرفقة طفلين من متلازمة الداون وآخرين بزيارة ادارة التنمية الاجتماعية لتسلم شيك التبرع الذي قدمته الجمعية كمساهمة لدعم مشاريع الجمعية لابناء متلازمة الداون، وقد قام بتسليم الشيك نائب المدير العام للقطاع التشغيلي فيصل الياقوت ومدير التنمية الاجتماعية جاسم الربيع.