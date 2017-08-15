محمد راتب

قدّمت تعاونية مشرف سيارة حديثة لخدمات مركز عبدالرحمن الزيد الصحي تختص بخدمة اهالي ضاحية مبارك العبدالله، وذلك ضمن مساهماتها الفعالة في دعم ورعاية الانشطة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية بشكل عام للمنطقة وأبنائها، وقد قام بتسلم السيارة أمين المركز يوسف الكندري. وأعلن عضو مجلس الادارة عبدالمحسن الصراف ان هذه الخطوة قد تبعت التبرع بأجهزة متعددة الاغراض لمركز عبدالرحمن الزيد الصحي في منطقة غرب مشرف والتي يوليها مجلس الادارة اهتماما كبيرا بالتعاون مع مسؤولي المركز، وسعيهم المتواصل بتطوير العمل بمركز غرب مشرف الصحي لتقديم خدمة أفضل.

وأضاف الصراف ان للتعاونيات دورا كبيرا وإنجازات بناءة في المجال الاجتماعي والصحي والديني والرياضي، وهذا العمل يعتبر مفخرة للانجازات التعاونية، وكانت تعاونية مشرف سباقة في دعم ورعاية هذه الاعمال وقدمت خدمات متعددة وأجهزة صحية لمراكز الصحة في المنطقة، كما أننا نشيد بالاعمال الوطنية التي تقدمها الجمعيات التعاونية ومنها مستشفي التعاونيات للقلب ومراكز أخرى حديثة صحية وعيادات طبية تحتوي على خدمات مميزة للمواطنين، موضحا أن تبرع الجمعية بأجهزة متعددة واعمال بناء وتجديد وخدمات والتبرع بسيارة حديثة لخدمة مركز مشرف الصحي وسيارة لمركزعبدالرحمن الزيد الصحي يندرج ضمن خدماتها الاجتماعية للاهتمام بخدمات المنطقة، لافتا الى ان المركز الصحي يقدم خدمات صحية شاملة لأبناء المنطقة.