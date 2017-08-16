قاسم: البرنامج نجح في تحقيق أهدافه

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية ناصر الهاجري أن الجمعية وضعت الأولوية في التعيين لأبناء المساهمين من أهالي المنطقة المشاركين في برنامج العمل الصيفي الذي يتم عمله سنويا، وذلك كونهم اكتسبوا مهارات على اعلى مستوى تؤهلهم لقيادة العمل التعاوني باقتدار فهم الاولى بهذا من غيرهم بعد تخرجهم في مراحلهم الدراسية وانطلاقهم في الحياة العملية.

جاء ذلك في حفل اختتام برنامج العمل الصيفي وتكريم المشاركين فيه من ابناء المساهمين وأهالي المنطقة في قاعة العلاقات العامة بحضور الرئيس والأعضاء والمدير العام، والذي تكلل بتوزيع الهدايا والمكافآت على جميع المشاركين.

ووعد الهاجري بزيادة المكافأة المالية والتكريم للمشاركين في برنامج العمل الصيفي القادم وفي الأعوام المقبلة، فقد قدم الطلبة الأفضل للجمعية واكتسبوا خبرات قوية خلال فترة التدريب، تجلت من خلال التعليقات التي عبروا من خلالها عن تمكنهم من الحصول على الخبرات وكيفية الاعتماد على النفس وتعرفوا جيدا الى معنى قيمة الوقت، متوجها للجميع بالشكر والتقدير على حهودهم وأدائهم الرائع.

بدوره، قال أمين الصندوق جاسم الذكر الله مخاطبا الطلبة المشاركين: ان الجمعية جمعيتكم ووجودكم ومشاركتكم في برنامج العمل الصيفي أثمر ثمرات كثيرة على رأسها الاطلاع عن قرب على العمل التعاوني، فالجمعية ليست مجرد انتخابات وإدارة فقط، وإنما هي أسمى من ذلك فهي تعاون وتكاتف بين أبناء المنطقة لخدمة منطقتهم.

وأشار الى ان النجاح كما رأيتم هو مشاركة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل موظف في تقديم الأفضل والأجود، معلنا فتح الباب امام أي ملاحظات واقتراحات لتسديد أي خلل وتداركه وتطوير المرافق والخدمات، وذلك من خلال المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، أوضح أمين السر علي قاسم ان البرنامج نجح بكل المقاييس في تحقيق الأهداف المنشودة واستطاع المشاركون تقديم صورة ناصعة وتفردوا وتميزوا على جمعيات كثيرة في الأداء وإدراك جميع ما تعلموه في اقسام الجمعية، مبينا اننا سنستعد لفتح الباب للراغبين في المشاركة السنة القادمة لأنها كانت تجربة ثرية.

بدورهم، تقدم الطلبة المشاركون في البرنامج الصيفي بالشكر لمجلس الإدارة على ما بذلوه من وقت وجهد ومعرفة لإكسابهم الخبرات اللازمة لإدارة العمل التعاوني والتعرف عن قرب على الأسواق المركزية والفروع والمخازن وكيفية توريد وترتيب وتوزيع السلع والتعاملات التجارية.