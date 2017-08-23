محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية ناصر الهاجري انطلاق مهرجان القرطاسية والعودة إلى المدارس بتشكيلة واسعة ومميزة في المول التجاري بهدف توفير جميع ما يحتاج إليه أبناء وبنات المنطقة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار في تصريح له على هامش الافتتاح الذي تم بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة محمد صباح الملا والمدير العام محمد عبدالله الكندري إلى أن المهرجان فرصة للحصول على جميع المستلزمات والاحتياجات المدرسية بأسعار التكلفة، حيث اجتمعت أصناف لنحو 30 من كبرى الشركات في مكان واحد لعرض جميع ما لديهم في خدمة الطلبة، مبينا أنه ومن خلال التفاوض مع الشركات المتخصصة تم التأكيد على توفير منتجاتها ذات الجودة العالية والمناسبة.

وأضاف أن مما يتميز به المهرجان هو توفير مختلف الأصناف والمنتجات والشنط المدرسية والكراسات مع مراعاة خصوصية المجتمع الكويتي، متمنيا للابناء عاما حافلا بالإنجازات والنتائج المميزة التي تنعكس إيجابا على المجتمع عامة.

وفي إطار متصل، ذكر أننا منفتحون على مختلف البرامج والفعاليات الجديدة، وبإمكان المساهمين الكرام والأهالي متابعة الأنشطة والتفاعل معها من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام hateencoo وعلى تويتر hateen2016، موضحا ان هناك ترتيبات تتم على قدم وساق لإطلاق مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي مستقبلا.