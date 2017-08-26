محمد راتب

دعا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية محمد صباح الملا عموم المواطنين والمقيمين إلى زيارة معرض حطين اكسبو الذي جرى افتتاحه قبل أيام في الليوان الفاصل بين السوق المركزي والمول التجاري في جمعية حطين بمشاركة مهن يدوية ومشروعات شبابية صغيرة، لافتا إلى أن اختيار «ليوان الجمعية» وملأه ببوثات من أعمال الشباب اليدوية أو التجارية جاء بهدف إحياء هذا المكان وجعل مركز الضاحية نقطة جاذبة للمستهلكين بدل بقائها من دون اشغال.

ووعد الملا بتنظيم المزيد من المعارض وإطلاق احتفالات متنوعة والسعي لتذليل المعوقات أمام الشباب وأصحاب المواهب لتقديم ما لديهم وعرض ابرز منتجاتهم وحرفهم اليدوية وبيعها بأسعار منافسة، مؤكدا أن بإمكان الراغبين في المشاركة بالمعارض أو الفرص الشبابية الاطلاع على كل ما هو جديد من خلال حسابات الجمعية على انستغرام hateencoop وعلى تويتر hateen2016.