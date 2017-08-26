محمد راتب

افتتح رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية فواز المطيري مهرجان القرطاسية والعودة إلى المدارس في سوق قطعة ١٠ الرئيسية بالمنطقة، مؤكدا أن الأسعار مناسبة للجميع وذلك بعد مشاركة 20 شركة في المهرجان والذي يأتي من ضمن سلسلة المهرجان المرسومة وفق خطة مجلس الإدارة الهادفة الى تخفيف الأعباء المالية.

ولفت المطيري إلى أن المهرجان يستمر حتى العاشر من أكتوبر المقبل، حيث يشتمل على كل السلع الأساسية التي يحتاج اليها أبناؤنا الطلبة والطالبات تحت سقف واحد، مضيفا انه تم اختيار القرطاسية ولوازم المدرسة بعناية فائقة من خلال التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال توريد القرطاسية في السوق المحلي.

وأشار الى أن ما يميز المهرجان هو توفير مختلف الأصناف والمنتجات والشنط المدرسية والكراسات مع مراعاة خصوصية المجتمع الكويتي، متمنيا للأبناء عاما حافلا بالإنجازات والنتائج المميزة التي تنعكس إيجابا على المجتمع.