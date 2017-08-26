محمد راتب

أعلن رئيس المشتريات في جمعية هدية التعاونية مدعث السهلي عن انطلاق مهرجان القرطاسية في المكتبة بالدور الأرضي بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي وفرت أجود منتجاتها والمستلزمات المدرسية بسعر التكلفة.

وأضاف في تصريح له أن المهرجان يضم تشكيلة واسعة من المنتجات والأصناف، وهو فرصة مميزة للحصول على المستلزمات المدرسية والشنط بسعر التكلفة، مبينا أن المنافسة بين الشركات هو في مصلحة المستهلكين أولا وأخيرا، ومتمنيا لأبناء وبنات المنطقة عاما دراسيا موفقا شعاره الجد والمثابرة.

وفي إطار آخر ذكر السهلي انه جرى قبل أيام إطلاق مهرجان التمور الأول في فرع الخضار بالسوق المركزي والذي من المقرر ان يستمر حتى يوم غد الأحد، حيث يشتمل على أنواع ذات جودة عالية من البرحي والرطب وبقية أنواع التمور، ويمثل فرصة مواتية لشراء احتياجات العيد من هذه الضيافة المميزة.

واختتم بأن جمعية هدية مستمرة في تنظيم المهرجانات التسويقية بأسعار منافسة تأتي ضمن الخطة العامة التي جرى وضعها والتي تسهم في زيادة المبيعات وتوفير أرقى الخدمات لعموم المستهلكين.